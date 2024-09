Daniel Nascimento sem papas na língua: «Ponham-me a apresentar com o Cláudio ou Cristina, tirem o Goucha daqui...»

No Goucha, recebemos Daniel Nascimento, comentador, apresentador e repórter. O nosso convidado fala-nos das suas conquistas no meio da televisão e recorda o momento em que regressou a Portugal, pois tinha estado a trabalhar durante uma temporada em Angola. O comentador diz ter ficado surpreendido pela falta de oportunidades com que se deparou após o seu regresso, isto no que toca aos três principais canais de televisão. Maya foi a pessoa que lhe 'abriu uma porta' e Cláudio Ramos questiona Daniel sobre se este teve 'medo' de voltar ao papel de comentador. O nosso convidado mostra-se orgulhoso do seu currículo profissional e diz o que gostaria de fazer.