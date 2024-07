Daniela Correia, companheira de Toy, faz revelação em primeira mão: «Era casado quando o conheci»

No «Goucha», recebemos Daniela Correia, esposa do cantor Toy. A nossa convidada recorda o momento em que conheceu o cantor e fala-nos do início da sua história de amor. Daniela revela que o achou um homem muito inteligente, culto, com conversas interessantes e isso também a conquistou. A companheira de Toy explica que no momento em que se conheceram, ambos estavam a atravessar fases menos boas.