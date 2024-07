Daniela Correia recorda reação à entrada da filha Beatriz Prates no «Dilema»: «Eu e o Toy entrámos em desacordo...»

No «Goucha», recebemos Daniela Correia, esposa do cantor Toy. A nossa convidada explica-nos como reagiu à entrada da filha Beatriz Prates no reality show «Dilema», e revela que antes da concorrente entrar no programa, esta teve uma pequena desavença com o Toy sobre isso mesmo. Daniela fala-nos dos receios que tem enquanto mãe, relativamente à entrada da filha no reality show.