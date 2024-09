Daniela Santos reage a polémicas e revela história de vida impressionante - Veja a conversa completa

Daniela Santos ficou em terceiro lugar no «Dilema» e tem uma história de vida impressionante, que nos deu a conhecer no «Goucha». Apaixonada pela dança, Daniela também faz parte do elenco regular do Dança com as Estrelas. Na última edição, fez para com Bernardo Sousa, o piloto que ganhou o Big Brother Famosos 2. Tal como no «Dilema», Daniela também foi alvo de críticas, por ser par de Bernardo Sousa e por serem salvos pelo público, quando eram dos menos pontuados pelo júri. Admite que é leoa a defender os seus e que por isso sofria com a tristeza do piloto: «Não compreendi. As pessoas começaram a misturar as coisas. (...) As pessoas foram muito más e conheci o fanatismo».