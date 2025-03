Daniela Santos revela o que a levou a aceitar o Desafio Final: «Foi um risco demasiado alto»

Após ter sido expulsa do Secret Story - Desafio Final na semifinal de sábado, Daniela Santos visitou hoje, dia 19 de março de 2025, Manuel Luís Goucha no seu programa das tardes da TVI, para fazer o balanço desta sua experiência neste reality show.

Ao falar sobre os motivos que a levaram a entrar neste novo programa, depois de ter participado no Dilema em 2024, Daniela Santos contou como foi a reação da família a esta sua aventura. «Ninguém me apoiava» explicou a bailarina do Dança com as Estrelas, cujos familiares não queriam que voltasse a entrar num reality show, depois da experiência no ano passado não ter sido a melhor, por causa dos comentários negativos que recebeu após o programa, dos telespectadores.

Apesar de tudo, garante que agora a família está feliz com a sua participação, apesar de terem mantido um receio relativamente a esta sua decisão.