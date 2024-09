David Diamond recorda o período conturbado que viveu devido ao vício da droga: «Sempre pareci bem»

No «Goucha», recebemos David Diamond, vencedor do «Dilema». O nosso convidado recorda o período conturbado que viveu devido ao vício da droga. O ex-concorrente deparou-se com este problema do consumo de drogas entre os 17 e os 23 anos. David recorda, ainda, os problemas cardíacos que teve, sendo que já sofreu quatro enfartes. O vencedor do «Dilema» confessa que «perdeu o controlo», mas foi muito ajudado pela família.