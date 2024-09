David Diamond recorda o que viu antes de sofrer o primeiro de quatro enfartes: «Daí a superstição...»

No «Goucha», recebemos David Diamond, vencedor do «Dilema». O nosso convidado fala-nos dos problemas cardíacos que teve, sendo que já sofreu quatro enfartes. O ex-concorrente recorda o primeiro enfarte que teve após ter ido mergulhar e fala-nos de algo que viu, que até hoje não se esqueceu. O primeiro foi aos 38 e o último foi aos 49 anos. A partir do momento em que a morte está mais próxima, como é que David perspetiva a vida? Veja a resposta do vencedor do «Dilema». O nosso convidado emociona-se ao agradecer uma pessoa que o ajudou na sua recuperação.