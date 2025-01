David Maurício para Manuel Luís Goucha: «Daqui a 10 anos vejo-me desse lado»

No Goucha, David Maurício, que desistiu do Secret Story - Desafio Final, não esconde a ambição de ser apresentador de televisão.



David Maurício, de 23 anos, tem sido uma figura marcante nos reality shows da TVI. Comercial na empresa familiar, David viu nos reality shows uma oportunidade para se destacar, mas as experiências vividas dentro e fora das casas trouxeram momentos de glória e também dificuldades emocionais.