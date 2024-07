«De que é feito o vosso amor?» Rui Simões declara-se a Mafalda Castro e responde: «Para mim, é perfeita»

No «Goucha», recebemos Rui Simões, companheiro da apresentadora de televisão Mafalda Castro. O nosso convidado e Mafalda Casto conheceram-se nos bastidores da TVI aquando do «Big Brother 2020». Rui Simões responde a questão do Goucha: de que é feito o vosso amor?. O locutor fala-nos da experiência de ter apresentado o «Mistura Beirão» ao lado de Maria Cerqueira Gomes.