De um tumor maxilar a um novo sorriso: Veja o antes e depois de Luciana!

No «Goucha», recordamos o caso de Luciana Mendes que esteve no programa no dia 14 janeiro de 2022. Nesse dia veio falar do problema que a atingia, depois de ter sido diagnosticada com cancro na mandibula. Luciana tinha vários problemas de autoestima porque as pessoas gozavam muito com a boca e com o seu nariz, no fundo com o seu aspeto além de que nem todos os médicos tinham solução para o seu caso que era deveras difícil. Na altura, durante a emissão, Manuel Luís Goucha ofereceu a Luciana os implantes e acompanhou-a a uma consulta com o Dr. Maló. Assistimos a uma reportagem da ida de ambos à clínica. Em estúdio, recebemos Luciana, que nos mostra o seu novo sorriso. A nossa convidada explica-nos como a sua vida mudou radicalmente após ter colocado os implantes dentários. Veja aqui o antes e depois!