De uma simples tosse a um tumor: como a vida de Nuno Pinto mudou de repente

Com 31 anos, Nuno Pinto, jogador de andebol do Boa-Hora, provou ser um verdadeiro exemplo de superação. Após lutar durante três anos contra um linfoma com 16 cm de diâmetro, Nuno não só venceu a doença como regressou aos treinos e competições. Hoje, é um símbolo de coragem e resiliência, mantendo-se firme na decisão de continuar a sua carreira desportiva, sem deixar que a doença defina o seu destino.