Diana foi baleada pelo pai e ficou tetraplégica: «Destruiu a minha vida»

Diana Marques Santos, tinha 26 anos e estava a iniciar a especialidade de médica gastroenterologista, em Évora, quando foi baleada pelo pai, ao regressar a casa, depois de ter passado um fim de semana com o namorado que nunca aceitou. Num testemunho emocionante no Goucha, em 2021, Diana recordou o dia quase trágico: «Quando chego a casa começa a discussão. Disse que eu estava a estragar a minha vida. (...) Ele percebeu que eu estava a namomar com aquela pessoa. Sai da divisão e quando retorna, vem com a arma e começa a disparar. Dispara três tiros. Chega-se ao pé de mim e diz: pronto, matei-te».