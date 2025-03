Dinis, o mini-biólogo, quer cumprir um sonho e pede ajuda para o realizar

No Goucha, conversamos com Dinis Rocha, o mini-biólogo que faz sucesso nas redes sociais e que recentemente revelou ter sido diagnosticado com autismo. O próximo grande projeto de Dinis já tem nome: Missão Costa Rica 2025. O jovem planeia uma viagem de 12 dias a este destino paradisíaco, onde pretende estudar a fauna local e observar de perto animais incríveis. Para concretizar este sonho, precisa de apoios, e já começou a mobilizar os seus seguidores para o ajudar nesta nova aventura.