Do bairro para os palcos, Goucha reage a história de Daniela Santos: «A sua vida dava uma novela»

No «Goucha», revemos o momento em que Daniela Santos ficou em terceiro lugar no Dilema. Em estúdio, a finalista começa por nos falar da sua infância. De Alcoentre, Daniela recorda o seu bairro e algumas memórias de infância: «Até aos 8 anos, foi uma infância feliz». A nossa convidada recorda a carta que a irmã lhe enviou dentro da casa do Dilema.