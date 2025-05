Nasceu e cresceu no antigo Bairro 6 de Maio, na Damaia, e hoje é dono de uma das marcas de venda de ovos mais reconhecidas da Grande Lisboa. Aos 30 anos, Tiago Melo lidera a empresa “Ovos do Melo”, que começou com entregas de porta em porta e que atualmente conta com mais de 7000 clientes e uma equipa de 10 pessoas.

O convidado conta-nos como o negócio explodiu depois de um vídeo que também recebeu críticas.