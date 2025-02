Dois anos depois de ficar tetraplégico, Ricardo criou a sua empresa: «Neste momento ascendemos aos 10 mil clientes»

No Goucha, conhecemos a história de Ricardo Fernandes, que em 2009 sofreu um acidente de viação que o deixou tetraplégico. Sem querer resignar-se a uma vida passiva, Ricardo decidiu criar a sua própria empresa de limpezas. Com determinação e um espírito empreendedor, tornou-se um empresário de sucesso.



"Não queria estar parado e decidi criar algo que me desse um propósito."