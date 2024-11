Em criança, Mara dizia que ia raspar a cara para tirar o angioma: «Ninguém mais tinha»

Mara Pereira nasceu há 43 anos em Braga, com um angioma que cobre metade do seu rosto. Desde o nascimento, esta marca física, resultado de um tumor benigno, dividiu o rosto de Mara em duas cores. O impacto da diferença foi imediato e, segundo relata, até os seus pais ficaram em choque ao vê-la pela primeira vez. Mara é a mais nova de dois irmãos e, ao longo da infância, teve de enfrentar o peso do preconceito associado à sua condição.