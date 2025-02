Em lágrimas, Fafá de Belém mostra-se grata a Portugal: «Encontrei um pedaço de mim que achava estar perdido»

No Goucha, conversamos em exclusivo com Fafá de Belém, uma das artistas brasileiras mais reconhecidas. Com 50 anos de carreira, Fafá de Belém continua ativa, a emocionar plateias e a celebrar a música. A sua presença em Portugal é sempre um momento especial para os seus fãs, que a acompanham há décadas. A cantora não esconde o agradecimento e o sentimento de pertença que encontra em Portugal.