Ex-Testemunha de Jeová faz revelação surpreendente: «Chegou a disputar um pedaço de pão com os ratos»

No «Goucha», recebemos Miguel Faria, que foi educado pelos pais segundo a religião das Testemunhas de Jeová. Quando a mãe e a tia materna abandonaram a religião após terem sido infiéis com os respetivos maridos com 16 anos Miguel foi proibido pelos membros da congregação e pela família de contactar com a mãe e com a tia. Miguel passou a encontrar-se com eles às escondidas e por fim assumiu que nunca iria cortar relações com elas.

Entre os 16 e os 19 anos passou por uma depressão e Transtorno Obsessivo Compulsivo com tinha crises de ansiedade além de sofrer de compulsão alimentar. Aos 19 anos apaixonou-se pela atual companheira, que não seguia a mesma crença, e foi a um tribunal religioso, onde o tentaram separar dela.

Todos estes acontecimentos levaram-no a questionar a religião e aos 19 anos abandonou as testemunhas de Jeová.

Em estúdio, o nosso convidado faz uma revelação surpreendente, que levou um familiar a converter-se à religião.

Veja tudo, no vídeo em cima.