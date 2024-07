Fábio Caçador: «A Cristina Ferreira é uma força da natureza»

No «Goucha», recebemos Fábio Caçador, finalista e ex-concorrente do «Big Brother 2024». Goucha provoca o finalista sobre uma das suas respostas que deu ao questionário para entrar no reality show e Fábio tece largos elogios à apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI, Cristina Ferreira. O ex-concorrente diz-nos o que faria com 100 mil euros, caso tivesse ganho o grande prémio final.