Fábio Paim e o deslumbramento: «Eu entrei na academia sem nada e quando vi o dinheiro não acreditei»

Fábio Paim era visto como um dos jovens talentos mais promissores do futebol português, comparado a Cristiano Ronaldo nos seus tempos no Sporting. No entanto, a sua incapacidade de lidar com a fama e o dinheiro levou-o a uma espiral de excessos e más decisões, que acabaram por destruir a sua carreira. Envolvido em polémicas como filmes para adultos e prisão, Paim é agora um exemplo de como o talento mal gerido pode ter consequências devastadoras.