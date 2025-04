Fátima Padinha, ex-Doce, foi casada com Pedro Passos Coelho: «Continua a apoiar-me em tudo o que pode»

Fomos conversar com Fátima Padinha em maio de 2022, a ex-membro da banda das DOCE, que arrastou multidões por todo o país. A cantora falou sobre o seu percurso profissional, mas também pessoal, recordando o casamento com Pedro Passos Coelho, um casamento que poucos ainda se lembram. Da paixão ao divórcio até aos dias de hoje, a ex-membro das Doce admite que continua a ter uma boa relação com o ex-primeiro-ministro: «Continua um homem lindo».

«Sou muito amiga dele. Na minha doença, ele foi muito presente e a mulher dele também. Foram muito amigos meus e quando se têm essa amizade, as coisas são mais leves». Fátima Padinha recordou ainda os dotes de cantor de Pedro Passos Coelho, com quem tem duas filhas.