Fernanda Serrano fala em «pré-depressão» e revela: «Também tive uma perda de peso abrupta»

No «Goucha», Fernanda Serrano recorda uma altura da sua vida em que acha que estaria a entrar numa «pré-depressão» e fala dos sinais que se fizeram notar no seu corpo: perda de peso, falta de menstruação e altamente nervosa. Em estúdio, temos Soraia, que foi diagnosticada com uma anorexia nervosa. Dos 60 passou para os 30 quilos.