Ficou tetraplégica e desafia os limites: A professora que nunca baixou os braços

A vida de Ana Cristina Tavares mudou drasticamente no dia 10 de dezembro de 2018. Natural de Matosinhos e mãe de dois filhos, Ricardo e Ana Filipa, Ana viu-se confrontada com um dos maiores desafios que alguém pode enfrentar: a tetraplegia.

O período de reabilitação foi longo e difícil. Ana esteve internada durante três meses no Centro de Reabilitação do Norte, onde teve de reaprender a viver dentro das suas novas limitações. Mas, em vez de se deixar vencer pelas adversidades, encontrou forças para continuar. Com determinação, recuperou alguma mobilidade nos braços e mãos, o que lhe permite hoje realizar tarefas essenciais como comer, escrever e conduzir a sua cadeira de rodas.