Filipe é insuficiente renal e já percorreu 40 países a fazer hemodiálise três vezes por semana

No «Goucha», recebemos Catarina e Filipe Almeida, e conhecemos a sua história inspiradora: uma família portuguesa que largou tudo para viajar. No entanto, Filipe é insuficiente renal crónico e precisa de fazer hemodiálise três vezes por semana. Filipe explica-nos como é que consegue fazer isso, sendo um doente renal, tendo já percorrido 40 países com essa condição de saúde.