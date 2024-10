Flávia sobre o seu jogo: «Dizia à voz que estava cansada de ser burra»

No último domingo, a “Casa dos Segredos” viu Flávia ser expulsa com 22% dos votos, sendo a sexta participante a abandonar o jogo. A sua personalidade forte marcou a competição, mas não foi suficiente para garantir o apoio do público. Hoje, Flávia junta-se a nós para uma conversa onde revelará detalhes do seu percurso na “Casa dos Segredos” e partilhará momentos da sua vida pessoal e profissional.