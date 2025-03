Foi Cátia quem vestiu o filho, deu-lhe último colo e colocou-o no caixão: «Doeu muito»

Cátia Sousa perdeu o único filho ainda bebé. Com 48 dias de vida, filho de Cátia foi vítima de morte súbita. Cátia sempre desejou ser mãe e engravidou quando tinha 33 anos. O dia em que soube que estava grávida foi o mais feliz da sua vida. Uma gravidez que aconteceu sem qualquer percalço e o bebé nasceu em outubro de 2022. Sem nada fazer prever, Cátia tinha o filho ao colo quando este de repente se sentiu mal. Cátia entrou em desespero e chamou rapidamente o INEM, mas não havia nada a fazer.

O bebé faleceu com pouco mais de um mês e iniciou-se o processo de luto. Cátia fez questão de ser a própria a tratar do funeral do filho: «Doeu muito».

