Gisela e Oriana falam do método inovador e 'caro' pelo qual engravidaram: «Não existe no serviço nacional de saúde»

No «Goucha», conhecemos a história de Gisela e Oriana, que concretizaram o sonho da maternidade. Gisela é a mãe biológica e Oriana é a mãe genética. Em estúdio, as nossas convidadas falam-nos deste método inovador: Gisela engravidou de Rodrigo com um óvulo doado por Oriana.