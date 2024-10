Goucha confronta Fábio Paim com imagem antiga e questiona: «O que diria a este jovem?»

Fábio Paim, considerado um menino-prodígio do futebol português, teve um início de carreira promissor no Sporting, onde foi apontado como uma das maiores promessas ao lado de Cristiano Ronaldo. No entanto, uma vida marcada por excessos, como festas e gastos descontrolados, levou ao declínio da sua carreira. Hoje, o ex-jogador é mais conhecido pelas suas polémicas, incluindo a participação em filmes para adultos e passagens pela prisão, do que pelo talento que o destacou em campo.