Goucha confronta Marie: «Como é que lidas contigo quando te irritas e vais para cima de um David Diamond?»

No «Goucha», Marie, que foi expulsa na gala do passado domingo do «Dilema», faz um balanço da sua participação no reality show. A ex-concorrente fala-nos do seu «mundo interior» e fala-nos da sua paixão pela escrita: «Não me importo de morrer pela dor para depois deixar aquilo escrito». Marie recorda o momento em que se irritou e «foi para cima» do concorrente David Diamond e recorda como é que reagia a situações de stress em casa dos pais, durante o seu crescimento. A nossa convidada revela o porquê dos comentários de David a terem afetado tanto.