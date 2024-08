Goucha para convidada, que aos 25 anos tinha 5 filhos: «Nunca pensou travar o processo de ter filhos?»

No «Goucha», conhecemos a história de Rosário Cordeiro, que foi mãe adolescente. Engravidou pela primeira vez aos 14 anos, mas o bebé morreu no parto. Voltou a ser mãe aos 16 e com 20 anos já tinha 3 filhos. Hoje, com 58 anos Rosário tem 6 filhos e 14 netos. Conheça toda a história!