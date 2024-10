Goucha para convidado: «Será que perdeu o cabelo à conta de tanta masturbação?»

Marco Miranda viveu experiências que redefiniram completamente o rumo da sua vida, após enfrentar a morte por duas vezes ainda em jovem.

Aos 18 anos, sofreu um grave acidente de viação, ao perder o controlo do carro e embater violentamente contra uma árvore. Este acidente deixou-o gravemente ferido, mas o destino tinha ainda mais provações reservadas. Apenas três meses depois, Marco contraiu meningite bacteriana, uma doença rara e extremamente perigosa, que o deixou em coma durante cinco dias, num estado crítico em que os médicos não tinham qualquer esperança de recuperação.

Enquanto lutava pela vida no hospital, a aldeia onde cresceu chegou a organizar uma homenagem, acreditando que Marco não voltaria a acordar. No entanto, contrariando todas as expectativas médicas, ele despertou.

Marco revela que, durante o coma, ouviu uma voz que o marcou profundamente. Este momento transformador levou-o a mudar completamente de perspetiva, abandonando antigos hábitos e dedicando-se a ajudar os outros.