Goucha para Nelson Lisboa: «Eu sou teu amigo e tenho muito orgulho nisso»

Nelson Lisboa pertencia à equipa com menos dinheiro no «Dilema» e, por causa disso, saiu do jogo e não foi repescado. Assim, hoje vem ao nosso programa fazer o balanço do jogo, ele que foi muito elogiado pelos colegas e pelos espectadores e hoje também pelo apresentador. Manuel Luís Goucha confessou que Nelson era o único concorrente de quem era amigo e acrescentou: «Se eu tivesse um filho, adoraria que fosse como tu».