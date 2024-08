Goucha provoca Beatriz Prates: «Que tipo de sentimento nutre pelo Diogo?»

No «Goucha», recebemos Beatriz Prates, ex-concorrente do «Dilema». A nossa convidada fala-nos da sua desistência do programa e responde a provocação de Goucha sobre o facto de ter saído da casa e ter ido encontrar Diogo Marcelino, com quem estabeleceu uma ligação muito forte dentro do reality show. Depois, Goucha questiona Beatriz sobre o que esta sente pelo também ex-concorrente. Veja a resposta de Beatriz.