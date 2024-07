Goucha «provoca» Daniela Ventura: «Sair uma Catarina Miranda foi bom para si...»

No «Goucha», recebemos Daniela Ventura, a segunda classificada do «Big Brother 2024». A finalista do reality show fala-nos da expulsão de Catarina Miranda como algo benéfico para si. Daniela Ventura fala-nos de David Maurício: deu-lhe destaque ou prejudicou-o? Ainda, a ex-concorrente recorda a aproximação do mesmo a Gabriel.