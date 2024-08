Goucha reage a palavras de Paulo Rocha sobre a namorada: «Acho isso lindo»

No «Goucha», recebemos o ator Paulo Rocha, que nos fala do filho e do seu papel de pai, não esquecendo de mencionar a namorada a quem dedica algumas palavras. Goucha reage às mesmas. «O nascimento de um filho fez-te repensar alguma coisa do passado?»: O ator, que cresceu sem pais, responde à questão do apresentador.