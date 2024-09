Goucha reage aos vídeos de Tomás Taborda ao lado da avó nas redes sociais: «Você torna-a protagonista»

No «Goucha», recebemos o ator Tomás Taborda, que nos fala da sua paixão pelas artes. O ator, que integrou o elenco das novas temporadas de «Morangos com Açúcar», fala do facto de ter herdado da avó a alegria e o gosto pela música. Segundo Tomás, a avó cantava e compunha músicas para as marchas da aldeia. Sobre esta relação especial que tem com a avó Irene, o nosso convidado fala-nos dos vídeos que tem com a mesma no Tik Tok. Como a avó Irene não conseguiu seguir o sonho de ser artista, o ator tenta dar-lhe esse palco com a criação desses mesmos vídeos.