Goucha revela um dos seus concorrentes favoritos do «Dilema» e Diana Lucas reage: «Acho que vai ganhar»

No «Goucha», recebemos Diana Lucas, que foi expulsa do «Dilema» na gala do último domingo. A ex-concorrente diz-nos quem é que acha que vai ganhar o programa e Goucha fala-nos de um dos seus jogadores favoritos. Diana Lucas comenta a postura de Mafalda Diamond dentro da casa e a dinâmica entre a mesma e o pai David Diamond.