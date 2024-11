Guilherme Castelo Branco sobre a relação com Elsa: «Não me imaginava a ter uma mulher ao meu lado»

No programa «Goucha», Guilherme Castelo Branco, filho de José Castelo Branco, senta-se para uma entrevista reveladora e carregada de emoção. Conhecido como comentador do V+ Fama, no canal V+ TVI, Guilherme Castelo Branco abre o coração sobre a sua relação com o pai, uma figura amplamente polémica e mediática em Portugal.

O filho de José Castelo Branco fala-nos da sua relação com a companheira Elsa. Deste amor, nasceu a sua filha, Constança. O nosso convidado mostra-se comovido ao falar do seu papel enquanto pai.

