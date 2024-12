Heitor já fez duas peregrinações a pé a Fátima: «Foi a melhor experiência da minha vida»

Na mais recente gala do programa «Casa dos Segredos», Heitor Nunes, concorrente natural da Póvoa de Varzim, foi expulso com 29% dos votos para salvar. Agora, fora da casa, dá a conhecer a sua história de vida no programa «Goucha». A infância ligada à família, o segredo que envolve Michael Jackson e até a sua sexualidade são alguns dos temas da conversa.