Inês Simões foi casada durante 9 meses com o ator Luís Lourenço: «Aprende-se que não se casa logo assim»

No «Goucha», em junho de 2024, ouvimos o testemunho da atriz e comentadora da TVI Inês Simões, que nos fala da sua vida e carreira, nomeadamente a sua passagem pela série juvenil «Morangos com Açúcar». A nossa convidada recorda as suas dificuldades para engravidar e depois fala-nos do seu casamento de apenas nove meses com o ator Luís Lourenço. Mais tarde, Inês Simões conseguiu engravidar, fruto da sua relação com outro companheiro.