Insuficiência renal, perda de audição e problemas oculares: Como uma doença rara, hereditária e progressiva mudou a vida de Sónia para sempre

No «Goucha», ouvimos o testemunho de vida de Sónia, que rejeitou dois transplantes renais e superou dois cancros. Em estúdio, a nossa convidada fala-nos do facto de ter crescido em hospitais e ter vivido quase sempre doente. A nossa convidada fala-nos do diagnóstico de Síndrome de Alport que originou vários problemas de saúde.