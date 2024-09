Jaciara Dias: «Ser mulher de jogador de futebol (...) eu vivi um conto de fadas»

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Jaciara Dias, que recorda um dos períodos mais negros da sua vida: o divórcio do ex-jogador de futebol Deco, um filho doente e uma depressão. A nossa convidada diz-nos como reagiu à separação. Em estúdio, Jaciara Dias recorda como foi viver no papel de mulher de jogador de futebol conhecido, e fala-nos da sua segunda gravidez. Jaciara confessa que viveu um «conto de fadas» e diz-nos aquilo que sempre procurou.