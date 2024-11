Jéssica ficou em choque com ligação de Diogo Afonso e Daniela: «Quando a Juliana sair...»

Jéssica, a mais recente concorrente expulsa da Casa dos Segredos, com 21% dos votos para salvar, trouxe ao programa uma história de vida intensa, marcada por desafios, superação e resiliência.

A entrada na Casa dos Segredos foi a realização de um sonho. “Participar nesta experiência foi um grande desafio”, afirmou, reconhecendo que poderia ter sido mais interventiva no jogo. Foi dentro da casa que encontrou Afonso, com quem iniciou uma relação que continua a gerar curiosidade sobre o futuro do casal. “A minha mãe gosta muito do Afonsinho”, confidenciou.

Durante a sua permanência, Jéssica revelou o seu segredo: “Mudei de casa 14 vezes durante a adolescência”. Este dado surpreendeu os colegas e o público, destacando a resiliência da jovem perante as adversidades.

A ex-concorrente comenta ainda a ligação a alguns ex-colegas.