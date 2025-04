João Catarré recorda problema de saúde grave: «A vida ganha outros contornos»

No Goucha, conversamos com João Catarré. O ator, que se estreou em Morangos com Açúcar, está de regresso à TVI e dá entrevista a Manuel Luís Goucha. Em 2023, o ator enfrentou um dos maiores desafios da sua vida: foi diagnosticado com leucemia, o que o obrigou a afastar-se temporariamente da representação.