José é cuidador da filha que continua dependente 13 anos após a tragédia que vitimou Angélico Vieira: «É um grande pai»

No «Goucha», recordámos a notícia sobre o trágico acidente do ator e cantor Angélico Vieira, no fatídico dia 28 de junho de 2011, e vimos as imagens do carro que ficou completamente destruído. Angélico morreu três dias depois do acidente com apenas 28 anos. O acidente causou duas mortes e deixou um dos jovens com ferimentos graves. Armanda Leite sobreviveu, mas ficou com sequelas até hoje. Ouvimos o testemunho de Armanda que nos fala dos seus objetivos na altura do acidente, em que tinha apenas 17 anos e o sonho de ser modelo. Numa cadeira de rodas e com problemas na fala, Armanda fala-nos daquilo que consegue fazer, sendo que foi uma «luta que levou anos». Esteve três anos internada e faz fisioterapia todos os dias. José Eduardo Leite, pai de Armanda, é o cuidador a tempo inteiro da nossa convidada.