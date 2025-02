José Eduardo Moniz tem novos projetos para Manuel Luís Goucha: «Está aqui para trabalhar»

No Goucha e no dia em que a TVI celebra o seu 32.º aniversário, conversamos com José Eduardo Moniz, diretor-geral do canal. Com um olhar atento ao futuro, José Eduardo Moniz acredita que a televisão continua a evoluir e a adaptar-se às novas realidades. Não esconde ainda que poderá surgir projetos novos para Manuel Luís Goucha.