José Rodrigues dos Santos: «Nós estamos na terceira guerra mundial»

Aos 60 anos, José Rodrigues dos Santos é uma figura central na literatura e no jornalismo português. Nascido em Moçambique em 1964, a sua infância dividiu-se entre África e Macau, locais que moldaram a sua visão do mundo e inspiraram o seu percurso. Com uma carreira de cerca de 40 anos no jornalismo e mais de 20 na literatura, destaca-se como o autor mais vendido em Portugal. O seu rosto familiar nos ecrãs da RTP tornou-o numa referência para várias gerações, unindo credibilidade e talento numa trajetória singular.

O jornalista analisa a atualidade mundial a nível político.