Juliana "declara-se" a Diogo Alexandre: «É uma pessoa que vou levar sempre para a minha vida»

Juliana, ex-concorrente da Casa dos Segredos, foi expulsa na gala de domingo, deixando a competição com 16% dos votos para salvar. Durante os dois meses que esteve no programa, Juliana protagonizou momentos emocionantes e viveu intensamente o desafio, mas acabou por abandonar a casa sem alcançar a vitória que tanto sonhou.

Numa longa entrevista no «Goucha», a ex-concorrente recorda a sua história de vida marcada pelos conflitos com a mãe e é confrontada com o que a progenitora disse a órgãos de comunicação social. Juliana revela-nos, ainda, o ponto de situação da sua relação com Diogo Afonso depois de já terem conversado.