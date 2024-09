Luís perdeu a perna direita e espera há 5 anos por uma prótese

No Goucha, conhecemos a história de Luís Carvalho e Maria Manuela Ribeiro, um casal impedido de trabalhar por motivos de saúde, e que corre o risco de perder a casa onde vivem. Luís é reformado por invalidez e Maria está de baixa médica. Sem possibilidades financeiras, o casal já recorreu a tudo, mas não encontra respostas. Em estúdio, o nosso convidado o processo após a amputação da perna e não contém as lágrimas. Há 10 anos que Luís usa uma prótese que não é adequada para si, e espera há 5 anos por uma prótese correta para si. Cláudio Ramos informa o casal que este terá uma nova consulta, onde vão ser retiradas as medidas para fazer uma prótese nova.